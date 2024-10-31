من الوراثة إلى أسلوب الحياة غير الصحي.. هؤلاء أكثر الأشخاص عُرضة لارتفاع ضغط الدم

أعلن الطبيب الروسي الدكتور يفغيني شلياختو أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن أكثر الأشخاص عرضة لارتفاع مستوى ضغط الدم هم: الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 65 عامًا.
ووفقًا له، فإن الأشخاص كذلك الذين لديهم أحد الوالدين يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو يعاني من زيادة الوزن والسمنة أو يدخن أو يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي (ارتفاع مستوى الكوليسترول والغلوكوز وحمض البوليك) معرضون أيضًا لارتفاع مستوى ضغط الدم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير الطبيب، إلى أنه يمكن تقسيم عوامل الخطر لتطور ارتفاع مستوى ضغط الدم إلى عوامل غير قابلة للتغيير، تشمل العمر والجنس والتاريخ العائلي، وعوامل متغيرة، مثل زيادة وزن الجسم، والتدخين، والخمول البدني، ومرض السكري، والإجهاد الانفعالي العاطفي.
ومن أجل الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يجب تغيير نمط الحياة. وفي حالة وجود عوامل وراثية؛ من الضروري بذل المزيد من الجهود لتقليل دورها.
ووفقًا له، فللوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب المشي أكثر من 10 آلاف خطوة في اليوم، وممارسة أنواع مناسبة من النشاط البدني التي تجلب المتعة، مثل كرة القدم أو الريشة أو السباحة أو التنس، كما أن من الضروري الإقلاع عن التدخين.
ويشير إلى أنه في حالة الوزن الزائد، يجب زيادة النشاط البدني وتحسين التغذية. أما في حالة السمنة فيجب اتخاذ تدابير جذرية، تناول أدوية لعلاج السمنة، أو إجراء عملية جراحية.
ووفقًا له، يولي الأطباء اهتمامًا خاصة في التعامل مع الإجهاد، وينصحون بضرورة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة والرقص والتأمل.