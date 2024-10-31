من الوراثة إلى أسلوب الحياة غير الصحي.. هؤلاء أكثر الأشخاص عُرضة لارتفاع ضغط الدم

ووفقًا له، فللوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب المشي أكثر من 10 آلاف خطوة في اليوم، وممارسة أنواع مناسبة من النشاط البدني التي تجلب المتعة، مثل كرة القدم أو الريشة أو السباحة أو التنس، كما أن من الضروري الإقلاع عن التدخين.