ليس الارتجاع المريئي أو التهاب اللوزتين فقط.. سببٌ تجهله لـ"رائحة الفم الكريهة"

وأضاف الخبراء -بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- أن رائحة الفم الكريهة ليس بالضرورة أن تنجم عن الارتجاع المريئي أو التهاب اللوزتين؛ إذ إنها يمكن أن تحدث بسبب وجود الكثير من البكتيريا في الأمعاء.