من السكري إلى الاكتئاب.. 43 خبيرًا يحذرون من خطر الأغذية فائقة المعالجة

حذّر 43 خبيرًا عالميًا في سلسلة جديدة من الأوراق البحثية نُشرت في دورية ذا لانسيت الطبية من أن الأغذية فائقة المعالجة باتت تشكّل "تهديدًا كبيرًا للصحة العامة"، ما يستدعي استجابة عاجلة من الحكومات حول العالم.
وقال كارلوس مونتيرو، الأستاذ في جامعة ساو باولو ومَن صاغ مصطلح "الأغذية فائقة المعالجة" قبل نحو 15 عامًا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يتعلق الأمر بالأدلة التي لدينا اليوم عن الأطعمة فائقة المعالجة وصحة الإنسان، فما نعرفه الآن يبرر اتخاذ إجراء عام عالمي".
يعرّف الخبراء هذه الفئة بأنها أطعمة ومشروبات مُصنّعة باستخدام تقنيات معالجة كثيفة، ومواد مضافة ومكونات صناعية، مع احتواء محدود على الأغذية الكاملة، مثل المشروبات الغازية والشعيرية سريعة التحضير.
ورغم انتقادات بعض العلماء وصنّاع الأغذية بأن المصطلح "مبسّط"، وأن النقاش صار مسيّسًا، يقرّ معدّو السلسلة بالحاجة لمزيد من الأبحاث لشرح "كيف ولماذا" تضر هذه المنتجات بالصحة، ولتمييز الفروق داخل هذه الفئة.
مع ذلك، تكشف مراجعة منهجية لـ104 دراسات طويلة الأمد أن 92 دراسة وجدت زيادة في مخاطر مرض مزمن واحد أو أكثر مرتبط بأنماط غذائية غنية بالأغذية فائقة المعالجة، مع صلات واضحة بداء السكري من النوع الثاني، والسمنة، والاكتئاب، إضافة إلى 10 حالات صحية أخرى.