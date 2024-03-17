تحذير طبي من الإسراف في استهلاك بعض المنتجات الغذائية الضارة خلال رمضان

وأوضح عن دراسات طبية عديدة نشرت في عدة جامعات عالمية حول أهمية اشتمال الطعام على الفواكه والخضراوات لاحتوائها على العناصر الضرورية لسلامة الجسم وللوقاية من بعض العلل والأمراض، وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية التي تصيب البالغين والكبار وكذلك أمراض شرايين القلب وبعض أمراض العدوى بالجراثيم وضعف العظام والإمساك وحتى توتر الأعصاب له علاقة بالطعام، ورغم أن أكلها طازجة مفيد، إلا أنه يمكن استهلاكها في صور أخرى مطبوخة مثلاً أو مجففة.