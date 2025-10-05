"السكري الكاذب".. اضطراب نادر لا علاقة له بسكر الدم وهذا أحد أبرز أعراضه

في حين أن داء السكري (النوعين الأول والثاني) يتصدر عناوين الأخبار لارتباطه بسكر الدم ونمط الحياة، فإن السكري الكاذب أو " السكري الآخر"، يؤثر بهدوء على آلاف الأشخاص حول العالم لسبب وآلية مختلفة تمامًا.
ووفقاً لتقرير نشر أمس السبت، على موقع " ساينس ألرت"، يشترك كلاهما في العرض الرئيسي المتمثل في كثرة التبول، ولكن على عكس داء السكري، لا يرتبط داء السكري الكاذب بمستويات سكر الدم. بل ينشأ عن خلل في هرمون الأرجينين فاسوبريسين (AVP)، المعروف أيضًا باسم الهرمون المضاد لإدرار البول، والذي ينظم احتباس الماء في الجسم.
ويُنتج هرمون (AVP) في منطقة ما تحت المهاد وتُفرزه الغدة النخامية، وهو يُرسل إشارات إلى الكلى للاحتفاظ بالماء. عند نقصه أو عدم فعاليته، تفشل الكلى في الاحتفاظ بالماء، مما يُسبب عطشًا مستمرًا وكميات كبيرة من البول المُخفف.
يوضح دان بومغاردت، المحاضر الأول في جامعة بريستول: "بدون كمية كافية من هرمون (AVP)، أو عندما يفشل الهرمون في العمل بشكل صحيح، تفقد الكلى قدرتها على الاحتفاظ بالماء".
النوع الأكثر شيوعًا، وهو نقص هرمون (AVP) ، أو "داء السكري المركزي"، ويمكن أن ينتج عن أورام الدماغ، أو الإصابات، أو الالتهابات، أو العوامل الوراثية. كما يحدث داء السكري الحملي أثناء الحمل، ولكنه عادةً ما يزول بعد الولادة.
تنشأ مقاومة هرمون (AVP) ، أو "داء السكري الكلوي"، عندما لا تستجيب الكلى لـهرمون (AVP)، ويحدث ذلك أحيانًا بسبب أدوية مثل الليثيوم أو تلف الكلى.
يشمل العلاج اتباع نظام غذائي قليل الملح واستراتيجيات ترطيب. هناك شكل نادر من داء السكري الكاذب، ينطوي على خلل في مركز العطش في الدماغ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الماء، مما يمنع إنتاج هرمون (AVP)، ويزيد من خطر تخفيف الصوديوم بشكل خطير، مسببًا أعراضًا مثل الصداع والنوبات.
يحذر بومغارت قائلاً: "إن الإفراط في تناول الماء بشكل مستمر أو غير مبرر ليس سامًا للجسم فحسب، بل قد يكون أيضًا علامة على وجود مشكلة صحية كامنة". يُعد الوعي بمرض السكري الكاذب أمرًا بالغ الأهمية، لأن الحالات غير المعالجة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.