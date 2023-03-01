"الزامل" يؤكد أهمية تطعيم الفتيات من 9 سنوات ضد سرطان عنق الرحم

وكشف أن هناك منظمات أو كيانات مدعومة من مسؤولين كبار في العالم هدفها بث الشائعات التي تشكك المواطنين في العالم من جدوى اللقاحات وتأثيراتها الضارة، مبينًا أن هذا اللوبي قد يكون من أطراف تعمل لصالح شركات منافسة تعمل في نفس التخصص.