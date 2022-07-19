"البخاخ السحري".. وداعًا لـ99% من عدوى كورونا في 48 ساعة

وهذا العلاج المحتمل ضد كورونا تم تطويره من قِبَل الشركة الكندية "SaNOtize" في إطار شراكة مع أطراف أخرى من عدة دول، مثل شركة "غلين مارك" للصيدلة في الهند.. ويحتوي الدواء على أوكسيد النتريك، وهو جزيء يؤدي دورًا مهمًّا في جسم الإنسان، كما يُستخدم بمثابة دواء لتوسيع مسالك الهواء وشرايين الدم لدى الأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض.