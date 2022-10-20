"فيتامين سي" في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا؟

في العقود التالية، حاول العديد من العلماء تحديد التأثير الدقيق لفيتامين سي على نزلات البرد الشائعة؛ لكن النتائج كانت مُخَيّبة للآمال، ومع ذلك توصلت الدراسات الحديثة إلى نتائج مختلطة.