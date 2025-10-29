"ليس الألم فقط".. دراسة: أدوية شائعة لعلاج الألم تمنع نمو سرطان العظام

ووفقاً لتقرير نشر أمس الثلاثاء، على موقع ميديكال إكسبريس، ركز البحث على الأعصاب الحسية الطرفية التي تتسلل إلى ساركوما العظام، مُسببةً في كثير من الأحيان ألماً شديداً. اكتشف الفريق أن هذه الأعصاب تُطلق إشارات لا تُسبب الألم فحسب، بل تُحفز أيضًا تدفق الدم إلى الورم السرطاني ونموه. ومن خلال استهداف هذه الأعصاب بدواءي بوبيفاكين (مانع ألم الأعصاب) وريميجيبانت (دواء للصداع النصفي)، حققوا تأثيرًا مزدوجًا.