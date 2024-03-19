دراسة طبية.."الصيام المتقطع" قد يضاعف خطر الموت بأمراض القلب

وقال الدكتور فيكتور وينزي جونغ، كبير الباحثين وأستاذ في جامعة شانغهاي: "كنا متفاجئين للعثور في دراستنا على أن الأشخاص الذين اتبعوا جدولًا زمنيًا لتناول الطعام لثماني ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة للموت بسبب أمراض القلب وعلى الرغم من أن هذا النوع من الرجيم كان شائعًا بسبب فوائده المحتملة على المدى القصير، إلا أن بحوثنا تظهر بوضوح أنه، بالمقارنة مع النطاق الزمني العادي لتناول الطعام من 12 إلى 16 ساعة في اليوم، قد يكون له عيوب على المدى الطويل".