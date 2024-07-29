"الصحة العامة": هذا ما عليك فعله عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس

أوضحت هيئة الصحة العامة، الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها في حالات الطوارئ عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.
ونشرت "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "إجراءات الطوارئ للمشاكل الصحية المتعلقة بدرجات الحرارة العالية".
وقالت: عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري "التعرق الشديد، ضعف أو وهن، الدوخة، غثيان، صداع"، يجب اتخاذ الإجراءات التالية: الانتقال إلى مكان أكثر برودة، شرب المشروبات الباردة، وضع قطعة قماش باردة ومبللة على الجلد.
أما عند ملاحظة أعراض ضربة الشمس"ارتفاع درجة حرارة الجسم، الارتباك أو تغير الحالة العقلية، سخونة وجفاف الجلد أو التعرق الغزير، النوبات، فقدان الوعي"، يجب اتخاذ الإجراءات التالية: اتصل بخدمات الطوارئ على الفور، الانتقال إلى بيئة أكثر برودة، إزالة الملابس الزائدة ووضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر.