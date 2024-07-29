"الصحة العامة": هذا ما عليك فعله عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس

أما عند ملاحظة أعراض ضربة الشمس"ارتفاع درجة حرارة الجسم، الارتباك أو تغير الحالة العقلية، سخونة وجفاف الجلد أو التعرق الغزير، النوبات، فقدان الوعي"، يجب اتخاذ الإجراءات التالية: اتصل بخدمات الطوارئ على الفور، الانتقال إلى بيئة أكثر برودة، إزالة الملابس الزائدة ووضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر.