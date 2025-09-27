على عكس الرجال.. دراسة: نصف حالات النوبات القلبية لدى النساء الأصغر سنًا لا تنتج عن تجلط الدم الشرياني

ووفقًا لتقرير نُشر أمس الجمعة على موقع "ساينس ألرت"، تتحدى دراسة رائدة أجرتها مايو كلينك الافتراضات السائدة حول النوبات القلبية لدى الشباب، كاشفةً أن ما يقرب من نصف حالات النساء دون سن 65 عامًا لا تنتج عن انسداد الشرايين. حلَّل الباحثون 1474 حالة نوبة قلبية في مقاطعة أولمستيد، مينيسوتا، بين عامي 2003 و2018، ووجدوا أن تجلط الدم الشرياني - تراكم اللويحات التي تؤدي إلى الجلطات - كان السبب في 75% من حالات الرجال، مقابل 47% فقط من حالات النساء.