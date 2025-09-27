على عكس الرجال.. دراسة: نصف حالات النوبات القلبية لدى النساء الأصغر سنًا لا تنتج عن تجلط الدم الشرياني

كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى مايو كلينك الأمريكي، أن نصف حالات النوبات القلبية لدى النساء الأصغر سنًا ناجمة عن أسباب غير تقليدية، فهي لا تنتج عن تجلط الدم الشرياني.
ووفقًا لتقرير نُشر أمس الجمعة على موقع "ساينس ألرت"، تتحدى دراسة رائدة أجرتها مايو كلينك الافتراضات السائدة حول النوبات القلبية لدى الشباب، كاشفةً أن ما يقرب من نصف حالات النساء دون سن 65 عامًا لا تنتج عن انسداد الشرايين. حلَّل الباحثون 1474 حالة نوبة قلبية في مقاطعة أولمستيد، مينيسوتا، بين عامي 2003 و2018، ووجدوا أن تجلط الدم الشرياني - تراكم اللويحات التي تؤدي إلى الجلطات - كان السبب في 75% من حالات الرجال، مقابل 47% فقط من حالات النساء.
تُسلط الدراسة الضوء على محفزات أقل شهرة، مثل تمزق الشريان التاجي التلقائي (SCAD)، حيث تتمزق جدران الشرايين وتنزف داخليًا. كان التسلخ الشرياني التلقائي (SCAD) أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال بست مرات تقريبًا، ومع ذلك غالبًا ما يُشخَّص خطأً على أنه تجلط تصلبي. وشملت الأسباب الأخرى الانسدادات وعوامل الضغط الفسيولوجية مثل فقر الدم. وصرحت طبيبة القلب الدكتورة كلير رافائيل: "عندما يُساء فهم السبب الجذري، قد تكون العلاجات أقل فعالية - أو حتى ضارة".
أكد الباحث الرئيسي الدكتور راجيف جولاتي ضرورة إدراك الأطباء للأسباب غير المتعلقة بالتجلط التصلبي: "يجب أن نعيد النظر في كيفية تعاملنا مع النوبات القلبية لدى النساء الأصغر سنًا". يمكن أن يؤدي التشخيص الخاطئ إلى استراتيجيات وقائية غير مناسبة. ويحث الفريق على تحسين الوعي لدى كل من الأطباء والمرضى، خاصةً عندما لا تتوافق الأعراض مع أنماط النوبات القلبية التقليدية.
في حين أن أسباب التفاوت بين الجنسين لا تزال غير واضحة، فإن التطورات في تصوير القلب تُبشِّر بتشخيصات مبكرة وأكثر دقة. وقالت رافائيل: "فهم سبب حدوث النوبة القلبية لا يقل أهمية عن علاجها". قد يُحدث هذا فرقًا بين الشفاء من المرض وتكراره. نُشر البحث في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ويدعو إلى إجراء دراسات أوسع وتوعية عامة لإنقاذ الأرواح.