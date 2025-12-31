دراسة أمريكية: الخلايا المناعية تفسّر ارتفاع إصابات الزهايمر بين النساء

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها المركز الطبي بجامعة روتشستر الأمريكية، عن السبب وراء ارتفاع نسبة إصابة النساء بمرض الزهايمر، حيث يشكلن نحو ثلثي المصابين من بين سبعة ملايين مريض في الولايات المتحدة، مرجعة ذلك إلى اختلافات مناعية في الدماغ بين الجنسين.