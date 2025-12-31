دراسة أمريكية: الخلايا المناعية تفسّر ارتفاع إصابات الزهايمر بين النساء

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها المركز الطبي بجامعة روتشستر الأمريكية، عن السبب وراء ارتفاع نسبة إصابة النساء بمرض الزهايمر، حيث يشكلن نحو ثلثي المصابين من بين سبعة ملايين مريض في الولايات المتحدة، مرجعة ذلك إلى اختلافات مناعية في الدماغ بين الجنسين.
ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، ركزت الدراسة، بقيادة الدكتورة إم. كيري أوبانيون وطالبة الدراسات العليا ليا كالسينيس-رودريغيز، على دور "الخلايا الدبقية الصغيرة" وهي خلايا المناعة في الدماغ، والتي تبيّن أنها تتفاعل بشكل مختلف لدى الذكور والإناث عند مواجهة لويحات "أميلويد بيتا"، المرتبطة بمرض الزهايمر.
وأوضح أوبانيون، أستاذ علم الأعصاب، أن الفروقات بين الجنسين في الإصابة بالزهايمر معروفة، لكن الآليات الدقيقة وراء ذلك لا تزال قيد الفهم.
وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة التهاب الأعصاب أن الخلايا الدبقية لدى الإناث تُظهر نشاطًا أكبر في الجينات المرتبطة بالإنترفيرون، ما يجعلها تتعامل مع الحمض النووي داخل اللويحات على أنه تهديد فيروسي، وتطلق استجابة مناعية مفرطة تُلحق الضرر بالخلايا العصبية.
وقالت الباحثة كالسينيس-رودريغيز: "كانت الاستجابة المناعية القوية عبر إشارات الإنترفيرون مفاجئة، وقد تمثل هدفًا علاجيًا واعدًا مستقبلاً".
ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطوير علاجات مخصصة لكل جنس، إذ استمرت هذه الفروقات حتى في ظل تقلبات الهرمونات، ما يشير إلى وجود مسار بيولوجي مستقل يمكن استهدافه للوقاية والعلاج.