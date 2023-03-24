"النمر": هناك حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فوراً حتى لو قبل المغرب بدقيقة

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر أن هناك حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فوراً ولو لم يتبقَ على أذان المغرب إلا دقيقة واحدة منها هبوط سكر الدم لأقل من 70 بأعراض أو بدون أعراض وهبوط الضغط الانقباضي لأقل من 90 مع دوار وحدوث نوبة خفقان سريع وحدوث ألم شديد جداً في منتصف الصدر والإغماء.
وتفصيلاً، أشار الدكتور "النمر" عبر تغريدات في حسابه الرسمي في "تويتر" أن بعض مرضى القلق الذين يتوهمون المرض الجسدي يُصِرّون على عمل فحوصات لا داعي لها و يكررونها في أكثر من مركز في الداخل والخارج وهم بذلك يعرضون أنفسهم لمضاعفات تلك الفحوصات الصبغة والكورتيزون والأعراض الجانبية للأدوية، وهم في غنى عن ذلك كله، مضيفاً : إذا كنت خاملاً طوال حياتك ثم بعد التقاعد قررت أن تعمل رياضة فلا تبدأ دون مشاورة الطبيب وفحص القلب لتقييم قدرته على تحمل الإجهاد العضلي.
ونصح "النمر": إذا كنت في موقع وظيفي عالي التوتر وكثير ساعات العمل 12 ساعة يومياً وأصابتك 3 جلطات متتالية خلال الأربع سنوات الماضية وليس لها سبب واضح فانسحب فوراً بما تبقى من صحتك إلى مكان يناسب حالتك الطبية، محذراً أنه انتشرت مواقع وعيادات إلكترونية تسوّق لمفهوم العلاج بالغذاء فقط!، وقد وقع ضحيتها كثير من المرضى (بمعنى يعطيك حمية تعالج جلطات القلب أو حمية معينة تعالج مرضاً معيناً إلخ) في الصحيح: الغذاء المتكامل مهم ولكن ليس هناك حمية "تعالج" جلطات القلب وتغنيك عن العلاجات.
وأضاف أن الفرص الصحية في الصيام لا تفوت الشخص لأنها تخفض الدهون الثلاثية وتخفض الضغط وتقلل مقاومة الخلايا للأنسولين ويقلل احتمالية السكري إضافة إلى أنها فرصة لإنزال الوزن في من يعاني السمنة و فرصة للإقلاع عن التدخين ناصحاً أنه لا تحاول أبداً استثارة شخصٍ قبل الإفطار ولو بالمزاح لأن البعض سيكون سريع الانفعال بسبب نقص السكر ونقص السوائل وقلة النوم وأعراض انسحابية للقهوة والتدخين.