"النمر": هناك حالات يجب أن يفطر فيها مريض القلب والسكري فوراً حتى لو قبل المغرب بدقيقة

وتفصيلاً، أشار الدكتور "النمر" ‏عبر تغريدات في حسابه الرسمي في "تويتر" أن بعض مرضى القلق الذين يتوهمون المرض الجسدي يُصِرّون على عمل فحوصات لا داعي لها و يكررونها في أكثر من مركز في الداخل والخارج وهم بذلك يعرضون أنفسهم لمضاعفات تلك الفحوصات الصبغة والكورتيزون والأعراض الجانبية للأدوية، وهم في غنى عن ذلك كله، مضيفاً : إذا كنت خاملاً طوال حياتك ثم بعد التقاعد قررت أن تعمل رياضة فلا تبدأ دون مشاورة الطبيب وفحص القلب لتقييم قدرته على تحمل الإجهاد العضلي.