"نحن نغسل الأسنان بطريقة خاطئة".. نصائح بسيطة لتجنب "الكارثة"

تتطلب العناية بصحة الفم الحفاظ على التوازن البكتيري بداخله، وهي مسألة في غاية الأهمية؛ لكن لا يتبعها الغالبية العظمى من الناس، وفق كتاب لطبيب الأسنان، كامي هوس، الذي تَحدث فيه عن "كارثة" يقع فيها العديد من الناس.