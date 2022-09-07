لتقليل خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تنصح بالمشي أكثر من 3800 خطوة يومياً

الدراسة، حللت البيانات من أكثر من 78000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، قام الباحثون بحساب إجمالي عدد الخطوات لكل شخص في اليوم، ثم وضعوها في فئتين، أقل من 40 خطوة في الدقيقة، وهي أكثر من مجرد حركة، مثل المشي من غرفة إلى أخرى، وأكثر من 40 خطوة خطوات في الدقيقة، أو ما يسمى بالمشي "الهادف".