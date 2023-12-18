بعد حادثة لاعب "لوتون تاون".. تعرّف على 7 علامات تُنذر بحدوث أزمة قلبية

شهدت الدقيقة 59 من مباراة بورنموث ضد لوتون تاون، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، سقوط "لوكير" لاعب فريق لوتون دون تدخل من أحد؛ حيث سقط على الأرض بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وأصدر نادي لوتون تاون، بيانًا رسميًّا، كشف خلاله تفاصيل الحالة الصحية لقائد الفريق، توم لوكير، الذي تم إلغاء مباراة الفريق أمام بورنموث بعد سقوطه.
وأكد البيان أن قائد الفريق تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة على أرض الملعب؛ لكنه استجاب خلال الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة، وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب.
وتحدُث النوبة القلبية عند توقف تدفق الدم، أو توقف إمداد الأكسجين إلى الشريان التاجي؛ مما يؤدي إلى موت أنسجة القلب ويتسبب في حدوث احتشاء في عضلة القلب أو نوبة.
ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية عن موقع "ZDNET"؛ فهناك 7 علامات تحذيرية تُنذر بحدوث أزمة قلبية؛ أبرزها "آلام الصدر"؛ حيث يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة جدًّا للنوبات القلبية، وهو ألم شديد يشعر فيه المريض بأن فيلًا يجلس على صدره. يكون الألم في منتصف الصدر أو على يسار الصدر.
ومن الأعراض الأخرى وخزٌ أو عدم الشعور بالراحة في أجزاء أخرى من الجسم؛ حيث يمكن أن تظهر الأعراض في أجزاء أخرى من الجسم على شكل وخز أو تنميل أو ألم في الذراعين أو حتى الذراع اليسرى أو كلا الذراعين أو في الفك أو في الظهر أو في المعدة، والتعرق البارد أو الغزير، والغثيان والقيء، وضيق في التنفس، وتسارع ضربات القلب، والشعور بالدوار.
ولمنع الإصابة بالنوبات القلبية، يجب اتباع نظام غذائي ذكي للقلب، وممارسة الرياضة بانتظام، وشرب الكثير من الماء، والتوقف عن التدخين.