بعد حادثة لاعب "لوتون تاون".. تعرّف على 7 علامات تُنذر بحدوث أزمة قلبية

ومن الأعراض الأخرى وخزٌ أو عدم الشعور بالراحة في أجزاء أخرى من الجسم؛ حيث يمكن أن تظهر الأعراض في أجزاء أخرى من الجسم على شكل وخز أو تنميل أو ألم في الذراعين أو حتى الذراع اليسرى أو كلا الذراعين أو في الفك أو في الظهر أو في المعدة، والتعرق البارد أو الغزير، والغثيان والقيء، وضيق في التنفس، وتسارع ضربات القلب، والشعور بالدوار.