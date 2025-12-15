استشاري: حمية منخفضة الكربوهيدرات تحسّن حساسية الإنسولين وتدعم الوقاية من السكري

وأوضح آل زاهب أن الحمية منخفضة الكربوهيدرات تعني تناول أقل من 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا، أو ما يعادل أقل من 26% من إجمالي السعرات اليومية، لافتًا إلى أن الفكرة الأساسية تعتمد على تقليل استهلاك الخبز، والأرز، والسكريات، ما ينعكس إيجابًا على التحكم في سكر الدم.