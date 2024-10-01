دراسة سعودية: جراحة السمنة خفضت معدلات العقم لدى النساء بنحو 45%

وأكد الباحثون أن تحسين فرص الحمل لدى النساء المصابات بالعقم نتيجة السمنة؛ قد يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها استعادة التوازن الهرموني، وتحسين وظائف المبايض؛ مما يسهم في استعادة الدورة الشهرية المنتظمة وزيادة فرص الحمل التلقائي، كما تم رصد انخفاض في معدلات الخلل الخلقي لدى الأجنة، على الرغم من أن هذا التأثير لم يصل إلى درجة دلالة إحصائية قوية.. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أوصى الباحثون بضرورة تقديم رعاية ما قبل الحمل ومشورة طبية شاملة للنساء اللواتي يخططن للحمل بعد الخضوع لجراحة السمنة؛ وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للأم والجنين.