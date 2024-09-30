نمط الحياة بالمقام الأول.. 8 إرشادات للحفاظ على صحة القلب تبرزها "صحة مكة"

وتحت عنوان "صحة قلبك تبدأ من نمط حياتك" دعت "الصحة"، إلى ضرورة اتباع عددٍ من الإرشادات للحفاظ على صحة القلب، منها "التوقف عن التدخين، والنوم الكافي بين 7 و9 ساعات يومياً، والوزن الصحي، وتقليل الملح والدهون المشبّعة في الوجبات، وتناول مزيدٍ من الفواكه والخضراوات".