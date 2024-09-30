نمط الحياة بالمقام الأول.. 8 إرشادات للحفاظ على صحة القلب تبرزها "صحة مكة"

أوضحت صحة مكة المكرّمة أن 80% من الوفيات المبكّرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها عند إجراء تغييرات بسيطة على نمط الحياة.
وتحت عنوان "صحة قلبك تبدأ من نمط حياتك" دعت "الصحة"، إلى ضرورة اتباع عددٍ من الإرشادات للحفاظ على صحة القلب، منها "التوقف عن التدخين، والنوم الكافي بين 7 و9 ساعات يومياً، والوزن الصحي، وتقليل الملح والدهون المشبّعة في الوجبات، وتناول مزيدٍ من الفواكه والخضراوات".
وحثّت صحة "مكة المكرّمة"، في إنفوجراف لها، على التحكم في التوتر والضغط النفسي، والتحكم في السكري والضغط والكوليسترول، وممارسة النشاط البدني بانتظام 150 دقيقة أسبوعياً.