"صحي مكة المكرمة": أكثر من 28 ألف طفل مصابون بالربو في المنطقة

بلغ عدد الأطفال المصابين بالربو في منطقة مكة المكرمة 28.760 طفلًا؛ وفقًا لإدارة الصحة السكنية بتجمع مكة المكرمة الصحي.
وأوضح تجمع مكة الصحي، أن أبرز مهيجات نوبات الربو تتمثل في التدخين والغبار والبخور والمنظفات.
وبيّن أن طرق التحكم في الربو تتلخص في استخدام بخاخ الربو الوقائي كبديل إسعافي وقت النوبات؛ وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج.
وشدد على ضرورة تجنب مهيجات الربو، حفاظًا على صحة الأطفال، كما أن بخاخ الربو الإسعافي يُستخدم وقت النوبات فقط للتخلص من الأعراض.
جدير بالذكر أن دور إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الأمراض انتشارًا، وعلى إثره يقاس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية وقائية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتحسين تجربة المريض.