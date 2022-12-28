باحثون يكشفون حقيقة الرابط بين تناول البطاطس والإصابة بالسكري من النوع الثاني

وكانت الأبحاث السابقة قد ربطت بين الاثنين، بالاعتماد على كمية البطاطس التي يتناولها الفرد؛ لكن الدراسة الجديدة وجدت أن "الطريقة التي يتم بها تحضير البطاطس، وما يضيفه الناس إليها، هي ما يرتبط بمرض السكري من النوع2، وليست الخضروات ذاتها".