الفيروس الصامت.. "الصحة" توضّح أسباب الإصابة بفيروس التهاب الكبد "c" وطرق العلاج

في المقابل أوضح استشاري أمراض وزراعة كبد، أن المرض لا تظهر أعراضه على 80% من المصابين به، ويبدأ بالتهاب فيروسي حاد، ويمكن لجهاز المناعة في بعض المصابين بين 15 و45% التخلص من الفيروس ذاتيًّا؛ لكن معظم المصابين لا يتمكنون من ذلك.