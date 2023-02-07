مجمع إرادة بالرياض يحدد أعراض الاكتئاب ويؤكد ضرورة سرعة طلب العلاج

وأشار "العصيمي" إلى أن الأعراض تشمل تغيرات واضحة في الشهية والوزن (زيادة أو نقصان)، ونظرة سوداوية للحياة والمستقبل، وقد يصاحبها تمني الموت أو إنهاء الحياة، والإفراط في تناول الكحول أو تعاطي المخدرات، والبطء في التفكير أو التحدث أو في حركات الجسم، والشكاوى المتكررة من آلام الجسم أو الصداع غير المبررة طبيًّا، والعزلة الاجتماعية، وانخفاض الأداء المدرسي أو الوظيفي أو الاجتماعي، وقلة الاهتمام بالنظافة الشخصية أو المظهر.