من مزاعم الإدمان إلى تغيير الشخصية.. خبراء: 5 خرافات حول أدوية علاج الإكتئاب

من أكثر التفسيرات شيوعًا وتبسيطًا لآلية عمل مضادات الاكتئاب هو الاعتقاد بأنها ببساطة "تزيد من مستوى السيروتونين" في الدماغ، ورغم أن العديد من مضادات الاكتئاب تؤثر على السيروتونين، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة.