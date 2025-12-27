من مزاعم الإدمان إلى تغيير الشخصية.. خبراء: 5 خرافات حول أدوية علاج الإكتئاب

تواجه مضادات الاكتئاب، التي تُوصف لملايين الأشخاص لعلاج مشاكل الصحة النفسية، انتشارًا واسعًا للمعلومات المضللة التي تُغذي التردد والوصمة الاجتماعية، ويُفنّد تقرير جديد خمس خرافات شائعة، مُركزًا على الحقائق العلمية لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة.
ووفقاً لتقرير على موقع "هيلث لاين"، فإن "مضادات الاكتئاب تُساعد في تهيئة بيئة دماغية أكثر ملاءمة للتعافي من الاكتئاب"، مُفندًا أشهر 5 خرافات عن مضادات الاكتئاب، وهي:
من أكثر التفسيرات شيوعًا وتبسيطًا لآلية عمل مضادات الاكتئاب هو الاعتقاد بأنها ببساطة "تزيد من مستوى السيروتونين" في الدماغ، ورغم أن العديد من مضادات الاكتئاب تؤثر على السيروتونين، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة.
تشير الأبحاث إلى أن مضادات الاكتئاب تؤثر على أنظمة ناقلات عصبية متعددة، ويمكنها تعزيز المرونة العصبية (قدرة الدماغ على التكيف والتغير) وتكوين الخلايا العصبية الجديدة.
هذا يعني أن مضادات الاكتئاب تساعد في تهيئة بيئة دماغية أكثر ملاءمة للتعافي من الاكتئاب، بدلاً من مجرد تصحيح خلل محدد.
مخاوف فقدان الهوية لا أساس لها من الصحة. يُخفف العلاج أعراض الاكتئاب كالحزن والإرهاق، مما يُساعد المرضى على استعادة حالتهم الطبيعية. قد يحدث تبلد عاطفي كأثر جانبي، ويمكن للأطباء تعديل الأدوية.
لا توجد رغبة شديدة أو نشوة هنا، على عكس الأدوية المُسببة للإدمان. تُشبه أعراض الانسحاب أعراض الانسحاب عند التوقف المفاجئ عن تناول الدواء، ولكن يُمكن التغلب عليها بتقليل الجرعة تدريجيًا تحت إشراف طبي. "هذه العملية ليست كالتخلص من الإدمان".
يستغرق التحسن أسابيع، وليس أيامًا. إنها أدوات ضمن خطة علاجية شاملة تتضمن العلاج النفسي، وتغييرات نمط الحياة، والدعم، وليست علاجات فورية.
تختلف ردود الفعل باختلاف العوامل الوراثية، والعمر، وغيرها. يُعاني البعض من الغثيان أو اضطرابات النوم، بينما لا يُعاني آخرون من أي آثار جانبية. "هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة"، ويُدير المختصون هذه المشكلات.
يُضاهي الاكتئاب مرض السكري في تعقيده، ويُوجه المختصون العلاج المُناسب لكل حالة. ويحث التقرير على أن "علاج الصحة العقلية ليس حلاً واحداً يناسب الجميع"، داعياً إلى إجراء محادثات مع الأطباء للحد من الوصمة.