أضرار الـ7 ومخاطر الـ6 وكوارث الـ5.. عدد ساعات النوم في دراسات مثبتة يوثقها "الخضيري"

وأوضح في تغريدة له اليوم على منصة "X" استنادًا إلى دراسات منشورة، أن الذين ينامون فقط ٥ ساعات أو أقل في اليوم؛ قد يتضرر المخ والجهاز العصبي الخاص بهم، وقد تقل المناعة، وتتأثر الكلى، ويختل ضغط الدم، ومشاكل صحية أخرى مثل الاكتئاب والسمنة، وقد يتسبب لمن يقودون سياراتهم دون نوم كافٍ في حوادث الطرق.