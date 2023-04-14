"مجلس الصحة" يحدِّد 8 أسباب ومحفزات للربو وطرق الوقاية.. تعرَّف عليها

ونصح المجلس بعدد من الإرشادات العامة للوقاية من الربو والتحكم فيه، أبرزها: المتابعة مع الطبيب والالتزام بإرشاداته، واصطحاب بطاقة المتابعة باستمرار مدونًا بها جميع الأدوية، وكذلك تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو، وعدم القيام بصرف أو استخدام الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب، مع المحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية، والتوقف عن التدخين، والامتناع عن مجالسة المدخنين، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.