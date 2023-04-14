"مجلس الصحة" يحدِّد 8 أسباب ومحفزات للربو وطرق الوقاية.. تعرَّف عليها

حدَّد المجلس الصحي السعودي ثمانية أسباب ومحفزات لمرض الربو، أبرزها التعرض للغبار والتدخين.
وتفصيلاً، أوضح المجلس أن من أسباب حدوث نوبات الربو: تناوُل الوجبات الدسمة، والتلوث والبكتيريا والفيروسات، كذلك الاستعداد الجيني، ثم الاختلاط بالحيوانات الأليفة والمواد الكيميائية المنزلية.
وقال إن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من فرصة الإصابة بالربو، منها التدخين، أو التعرض للتدخين السلبي، أو تدخين الأم أثناء الحمل، والتاريخ المرضي للمرض في العائلة، والتعرض لأحد العوامل المهيجة، كالمواد الكيميائية، وكذلك تلوث البيئة المحيطة والهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات. وكذلك من عوامل زيادة فرصة الإصابة به السمنة وزيادة الوزن.
ونصح المجلس بعدد من الإرشادات العامة للوقاية من الربو والتحكم فيه، أبرزها: المتابعة مع الطبيب والالتزام بإرشاداته، واصطحاب بطاقة المتابعة باستمرار مدونًا بها جميع الأدوية، وكذلك تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو، وعدم القيام بصرف أو استخدام الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب، مع المحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية، والتوقف عن التدخين، والامتناع عن مجالسة المدخنين، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.