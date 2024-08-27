خوفًا من إصابة تنتهي بالموت أو الإعاقة الدائمة.. البعوض القاتل يُجبر سكان مدينة أمريكية على البقاء في منازلهم أثناء الليل

وأغلقت بليموث، على بُعد حوالى 40 ميلًا جنوبي بوسطن، جميع الحدائق العامة من غروب الشمس وحتى الفجر، حين يكون البعوض أكثر نشاطًا في ذلك الوقت. وفي مكان قريب، حظرت مدينة أكسفورد جميع الأنشطة الخارجية على ممتلكات المدينة بعد الساعة السادسة مساء.