كيف تبدأ "عادات صحية جديدة"؟.. 5 خطوات تقودك إلى الالتزام: كافئ نفسك

دعت وزارة الصحة، إلى بدء عادات صحية جديدة والالتزام بها عبر 5 خطوات.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن كل خطوة تقرّبك لاكتساب عادة وصحة اطلع عليها وطبّقها اليوم وعش بصحة.
وعن كيفية بدء عادات صحية جديدة والالتزام بها، قالت "الصحة": "حدّد الهدف واجعله قابلاً للتحقيق، مثلاً المشي يومياً لمدة 30 دقيقة".
وأضافت: ابعد المشتتات بتجنُّب الأشياء التي تجعل التزامك صعباً، مثل: الأحذية غير المريحة عند المشي، وشارك الأصدقاء حيث اختر أشخاصاً يشاركونك الهدف للتسلية والدعم.
وتابعت: "كافئ نفسك واجعل المكافأة صحية عندما تحرز تقدماً -حتى لو كان بسيطاً-، وكن صبوراً؛ فالتحسُّن يحتاج إلى وقتٍ؛ لذا امنح نفسك وقتاً للتأقلم".