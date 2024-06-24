كيف تبدأ "عادات صحية جديدة"؟.. 5 خطوات تقودك إلى الالتزام: كافئ نفسك

وأضافت: ابعد المشتتات بتجنُّب الأشياء التي تجعل التزامك صعباً، مثل: الأحذية غير المريحة عند المشي، وشارك الأصدقاء حيث اختر أشخاصاً يشاركونك الهدف للتسلية والدعم.