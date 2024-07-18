كيف يمكنك علاج "الإمساك في الصيف"؟.. نصائح مركزة يقدمها "الخضيري"

قدم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مجموعة من النصائح المركزة لمعالجة الإمساك الذي يكثر في فصل الصيف.
وأوضح "الخضيري" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يمكن علاج الإمساك في فصل الصيف بشرب كثير من الماء، والنوم الكافي، والابتعاد عن الجفاف والتعرّق، وتناول الألياف كالنخالة، والابتعاد عن الدقيق الأبيض وكل المعجنات والحلويات والمقليات.
وأضاف: "تجنب الحلويات التي من عجين وسكر وشيرة وسمن صناعي، وتناول الورقيات كالخس والخضار كالخيار والكوسة والفاصوليا بأليافها وأعوادها، والبازلاء والتفاح بقشوره والبرتقال باللب وليس عصيرًا مائيًّا، وتناول الجلي فهو ألياف ذائبة.
وتابعت: "تناول الحبوب الكاملة مثل الشياء وبذور الكتان والفول والعدس والذرة كاملة بقشورها".