كيف يمكنك علاج "الإمساك في الصيف"؟.. نصائح مركزة يقدمها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يمكن علاج الإمساك في فصل الصيف بشرب كثير من الماء، والنوم الكافي، والابتعاد عن الجفاف والتعرّق، وتناول الألياف كالنخالة، والابتعاد عن الدقيق الأبيض وكل المعجنات والحلويات والمقليات.