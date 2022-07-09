"أتريد أن تميتها موتات؟".. 8 شروط في الأضحية و10 مستحبات بالذبح

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (6/ 496): [يُستحب أن ينحر (البعير قائمًا على ثلاث) من قوائمه؛ لقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} قال ابن عباس: قيامًا على ثلاث (معقولًا) في الركبة قال في المجموع: وأن تكون المعقولة اليسرى؛ للاتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم؛ (وإلا) أي وإن لم ينحره قائمًا (فباركًا)، وأن (يذبح البقر والغنم) ونحوهما كالخيل وحمر الوحش بأن يقطع حلقها أعلى العنق وأن تكون (مضجعةً) للاتباع في الشاة. رواه البخارى وقِيس بها البقية؛ ولأنه أرفقُ (على) جنبها (الأيسر)؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار].