إنجاز لباحثة سعودية يكشف عن "بكتيريا بحرية تنتج إنزيماً مضاداً للسرطان"

وحصلت الباحثة، خلال دراستها، على 59 عزلةً بكتيرية بحرية من ثلاثة مواقع في سواحل "حلي" و"الشقيق" و"عمق" على ساحل البحر الأحمر، حيث تمكنت سلالتان بكتيريتان من إنتاج كمية كبيرة من الإنزيم تم تعريفهم جزيئياً خلال التسلسل الجزيئي للجين 16S rRNA وإيداعهم في قاعدة بنك الجينات باسم جامعة الملك خالد (Pseudomonas stutzeri) و(Pseudomonas otitidis).