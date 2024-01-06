تطوير عقار جديد يقضي على "الوباء الصامت" الذي يهدد حياة 10 ملايين سنويًّا

وفي الوقت الحالي، يموت حوالى 40- 60% من المصابين ببكتيريا الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم، ومن الصعب علاج المرض لدرجة أنه لم يتم ابتكار دواء جديد لعلاج العدوى منذ أكثر من 50 عامًا؛ لأن البكتيريا محاطة "بغشاء" سميك يحميها من الهجوم.