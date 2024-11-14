في اليوم العالمي لمكافحة السكري.. الصحة العالمية: عدد المرضى في العالم زاد أكثر من 4 أضعاف

ولكن لم تكن هناك "زيادة في التغطية العلاجية" في معظم بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة بحر الكاريبي، وبلدان جزر المحيط الهادئ، وجنوب وجنوب شرق ووسط آسيا. فمثلًا في بعض البلدان الإفريقية يتلقى العلاج أقل من 10% من المرضى؛ في حين حصل أكثر من 55% على العلاج في كوريا الجنوبية والعديد من البلدان الغربية ذات الدخل المرتفع، وفي بعض بلدان وسط وشرق أوروبا مثل روسيا وبولندا جمهورية التشيك، كما لوحظت الزيادة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية (كوستاريكا، وتشيلي، والمكسيك)، وكذلك في الشرق الأوسط (الأردن، والكويت، وقطر).