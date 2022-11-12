بالفيديو.. "استشاري تجميل": إبر وحبوب "التبييض" علاج للكبد وليست لتفتيح البشرة

وأضاف: "عدد الدراسات التي تثبت فاعليته قليل وغير مُحكم؛ كون عدد المرضى في الدراسة ضئيلاً، ويتضمن فقط من هم بصحة جيدة، وتمت متابعتهم لمدة قصيرة. كما أن لون البشرة يعود لحالته الطبيعية بعد إيقاف استخدام الدواء".