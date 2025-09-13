وصفات من الطب الشعبي لمكافحة السمنة والزكام.. منها تقطير الليمون والشمر المغلي

وأشار القحطاني إلى أن من الطرق المساعدة في تقليل الوزن، نقع قليل من الكمون في ماء مغلي مع ليمونة بنزهير مقطعة إلى شرائح وتركها طوال الليل، ثم شرب المنقوع صباحًا على الريق بانتظام، إلى جانب وصفة أخرى تعتمد على تناول عصير البقدونس الطازج مع مبشور الليمون المغلي.