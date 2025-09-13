وصفات من الطب الشعبي لمكافحة السمنة والزكام.. منها تقطير الليمون والشمر المغلي

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني عن مجموعة من الوصفات الشعبية التي تعتمد على مكونات طبيعية مثل الليمون والشمر واليانسون، موضحًا طرق استخدامها في مكافحة السمنة، وعلاج الزكام، وبعض الأعراض التنفسية الشائعة.
وأشار القحطاني إلى أن من الطرق المساعدة في تقليل الوزن، نقع قليل من الكمون في ماء مغلي مع ليمونة بنزهير مقطعة إلى شرائح وتركها طوال الليل، ثم شرب المنقوع صباحًا على الريق بانتظام، إلى جانب وصفة أخرى تعتمد على تناول عصير البقدونس الطازج مع مبشور الليمون المغلي.
وفي الاستخدامات الخارجية، قال إن عصير الليمون يُستخدم شعبيًا في علاج الزكام من خلال تقطير قطرات في الأنف، كما يُستخدم لوقف النزيف الأنفي عبر وضع قطن مبلل بعصيره، إلى جانب الغرغرة به مع العسل أو الماء الفاتر لعلاج بثور الفم والتهاباته.
وتحدث القحطاني عن الشمر واليانسون بوصفهما نباتين يحتويان على مركبات كيميائية مثل "كريزول" و"الفاباينين" التي تساعد على توسيع الممرات الهوائية وطرد الإفرازات، مشيرًا إلى أن الشمر أكثر فاعلية من اليانسون، وينصح باستخدام ملعقة من مسحوق ثماره مع كوب ماء مغلي يُترك مغطى لمدة 10 دقائق، صباحًا ومساءً.
وأوضح أن اليانسون يُعد بديلاً مناسبًا في حال عدم توفر الشمر، داعيًا إلى التعامل مع هذه الوصفات الطبيعية بوعي وتوازن، وعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاج الطبي المتخصص، خصوصًا للحالات المزمنة أو المعقدة.