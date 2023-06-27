بسكري وبدون.. حبة بديلة عن الحقن لعلاج السمنة ولكن بآثار جانبية!

وخلصت دراسة أخرى استغرقت 16 شهرًا وشملت أكثر من 660 شخص بالغ يعانون من السمنة أو يعانون من الوزن الزائد مع مرض واحد على الأقل مرتبط بالسمنة، لكن ليس مرض السكري؛ إلى أن تناول الحبة ذات تركيز 50 ملليغرامًا يوميًّا ساعدت الأشخاص على فقدان حوالي 15 بالمئة من وزن أجسامهم في المتوسط، أو حوالي 18.85 كيلوغرامًا، مقابل حوالي 2.720 كيلوغرام مع تناول حبوب دواء وهمي "بلاسيبو".