هل يساعد العسل في التئام الجروح؟.. علماء من جامعة بريطانية يجيبون

وأضاف أن "معرفة نوع وتركيب العسل المستخدم في أنواع الجروح المختلفة؛ سيؤدي أيضًا إلى تحسين جودة البحث، وسيسمح ذلك للعلماء بالاستفادة القصوى من آليات العسل المضادة للميكروبات والشفاء، وقد يسمح لنا أيضًا بتكرار هذه العناصر بشكل مصنّع في العسل، والمواد الحيوية المستوحاة التي يمكن استغلالها مع التطورات الحالية في تقنيات هندسة الأنسجة، وهذا من شأنه تقليل المخاطر المتعلقة بالمعالجة من حيث التعقيم والتخزين والنقل وتحديد الأصالة والسلامة".