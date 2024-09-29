7 عوامل تقودك إلى هشاشة العظام و4 تقيك منها

عرّف تجمع الرياض الصحي الثالث، هشاشة العظام بضعف أو نقص في كثافة العظام، يؤدي إلى سهولة كسرها؛ مشيرًا إلى أبرز العوامل التي تؤدي إليها والأعراض وسبل الوقاية.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من العوامل المسببة لهشاشة العظام: "التقدم في العمر، وزيادة الوزن، ونقص الكالسيوم، وتناول الكورتيزون، والتدخين، والنشاط الزائد للغدة الدرقية، وأمراض الكبد".
وعن الأعراض، أشار التجمع إلى "آلام في الظهر، ونقص الطول، وانحناء القامة، وسهولة حدوث الكسر".
وللوقاية، أكد "صحي الرياض الثالث" أهمية "تناول الغذاء الغني بالكالسيوم، والابتعاد عن المشروبات الغازية، وممارسة التمارين الرياضية، والتعرض لأشعة الشمس لزيادة إنتاج فيتامين د، والفحص المبكر لكثافة العظام".