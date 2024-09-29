7 عوامل تقودك إلى هشاشة العظام و4 تقيك منها

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من العوامل المسببة لهشاشة العظام: "التقدم في العمر، وزيادة الوزن، ونقص الكالسيوم، وتناول الكورتيزون، والتدخين، والنشاط الزائد للغدة الدرقية، وأمراض الكبد".