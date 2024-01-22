نصائح من المجلس الصحي السعودي للوقاية من مشكلة "جفاف العين"

وأضاف: يجب الرَّمش بانتظام عند القراءة أو النظر في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الوقت، وشرب الكثير من الماء "من 8 إلى 10 أكواب" يوميًا، وتجنب البيئات الأكثر جفافًا من المعتاد مثل الصحاري والأماكن ذات الارتفاعات العالية، وارتداء النظارات الشمسية عند التواجد في الخارج أثناء النهار، والحصول على قسط كاف من النوم "7 إلى 8 ساعات" في الليل.