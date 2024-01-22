نصائح من المجلس الصحي السعودي للوقاية من مشكلة "جفاف العين"
أوضح المجلس الصحي السعودي أن جفاف العين مشكلة شائعة، وغالبًا ما تكون مزمنة، وتحدث عند قلة إفراز الدموع في العين، أو عند عدم قدرة الدموع على العمل بشكل صحيح.
وقال المجلس: للوقاية من جفاف العين يجب محاولة عدم استخدام مجفف الشعر إن أمكن، والابتعاد عن الغرف الدافئة جدًا، واستخدام الأجهزة المرطبة خاصة في فصل الشتاء، وحماية العين من الرياح الجافة عن طريق ارتداء النظارات الخاصة، واستخدام مرهم للدموع أو قطرات كثيفة للعين قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة.
وأضاف: يجب الرَّمش بانتظام عند القراءة أو النظر في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة من الوقت، وشرب الكثير من الماء "من 8 إلى 10 أكواب" يوميًا، وتجنب البيئات الأكثر جفافًا من المعتاد مثل الصحاري والأماكن ذات الارتفاعات العالية، وارتداء النظارات الشمسية عند التواجد في الخارج أثناء النهار، والحصول على قسط كاف من النوم "7 إلى 8 ساعات" في الليل.