أخصائي أمراض رئة يكشف عن 4 علامات تشير إلى ضَعْف المناعة

يستغرب الكثيرون عندما يشعرون بالتعب المستمر؛ فهم ينامون جيدًا، وليسوا عصبيين، ويتبعون نمط حياة صحيًّا. وينصح الدكتور ياديغار الأشخاص الذين يعانون التعب المستمر بضرورة إجراء التحاليل اللازمة لتحديد مدى نشاط منظومة المناعة؛ لأن الجسم في هذه الحالة قد يكون في صراع مع عدوى مَرضية؛ ما يتسبب في نضوب احتياطاته؛ لذلك لم تعد لديه طاقة كافية.