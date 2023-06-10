مع ارتفاع الحرارة.. علامات في حال ملاحظتها تعني أن طفلك يعاني الجفاف

مع الارتفاع الكبير للحرارة علينا مراقبة الأطفال خوفاً من إصابتهم بنقص السوائل والجفاف الذي يظهر عليهم من خلال علامات عدة.
من هذه العلماء وفق الخبراء، قلة التبول، فبالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يرتدون الحفاضات، فإن أقل من أربع حفاضات مبللة في اليوم قد تعني أن طفلك يعاني الجفاف، وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً، ستقل مرات دخولهم للمرحاض، أو قد تكون رائحة البول قوية ولونه داكناً.
إذا كان طفلك الصغير يبكي، لكن لا تفرز عيناه الدموع، فهذه علامة حمراء على أنه يحتاج إلى بعض السوائل.
وهناك علامات أخرى مثل العيون الغارقة، والشفاه الجافة، وأيديهم وأقدامهم باردة.
فإذا كانت يدا طفلك وقدماه باردتين على الرغم من الحرارة، فهذه علامة حمراء لوجود الجفاف.
من العلامات الأخرى أن تجد الأطفال يتنفسون أسرع من المعتاد، حيث يمكن أن يشير التنفس بشكل أسرع من المعتاد إلى الجفاف، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع ضربات القلب.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحسبا لأي موجات حر قادمة ينصح الآباء بضرورة المداومة على تقديم السوائل لأطفالهم وتجنيبهم أشعة الشمس الحارقة ولا سيما خلال ساعات الذروة.