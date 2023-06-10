مع ارتفاع الحرارة.. علامات في حال ملاحظتها تعني أن طفلك يعاني الجفاف

من هذه العلماء وفق الخبراء، قلة التبول، فبالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يرتدون الحفاضات، فإن أقل من أربع حفاضات مبللة في اليوم قد تعني أن طفلك يعاني الجفاف، وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً، ستقل مرات دخولهم للمرحاض، أو قد تكون رائحة البول قوية ولونه داكناً.