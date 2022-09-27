تقنية جديدة ترفع آمال الشفاء من مرض رئوي خطير

يقول فيكتور نيزيت، الطبيب وأستاذ طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: "استنادًا إلى بيانات الفئران هذه، نرى أن الروبوتات الدقيقة يمكنها تحسين تغلغل المضادات الحيوية لقتل مسببات الأمراض البكتيرية وإنقاذ حياة المزيد من المرضى".