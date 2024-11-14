الأسباب عدّة ولكن.. دراسة تكشف عن "عامل جديد وراء ارتفاع حالات الإجهاض"

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تجد رابطًا بين الأوزون أو الجسيمات القابلة للاستنشاق والإجهاض، إلا أن نتائجها تتماشى مع دراسات سابقة أظهرت أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين وحده قد يزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 16%.