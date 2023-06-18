"الخضيري": قبل شراء العصائر المعلبة للأطفال ابحث عن هذه الكلمة

وطالَبَ الخضيري بعدم شراء العصائر التي يُكتب عليها (شراب) البرتقال أو غيره، والتأكد من أن المكتوب عليها عصير برتقال طبيعي؛ لأن الشراب هو نكهات صناعية، وسكر عالٍ، وألوان صناعية، وقليل جدًّا من العصير.