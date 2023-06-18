"الخضيري": قبل شراء العصائر المعلبة للأطفال ابحث عن هذه الكلمة

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من ضرورة الانتباه قبل شراء العصائر المعلبة لأطفالنا.
وطالَبَ الخضيري بعدم شراء العصائر التي يُكتب عليها (شراب) البرتقال أو غيره، والتأكد من أن المكتوب عليها عصير برتقال طبيعي؛ لأن الشراب هو نكهات صناعية، وسكر عالٍ، وألوان صناعية، وقليل جدًّا من العصير.
وتابع: أما المكتوب عليها عصير فهو غالبًا طبيعي مع قليل من السكر.
ونوّه بضرورة الحرص دائمًا على عمل العصير في الخلاط لكامل الفاكهة (سموثي)، وليس فقط العصير المائي لأنه ذا سكريات أعلى.
وتابع في معلومات نشرها اليوم أن تناول الفاكهة كاملة بأليافها مهم جدًّا، كون عصير الفاكهة عالي السكر (ولو أنه سكر الفاكهة)؛ لكن عمل العصير مع لب الفاكهة مع أليافها أصح وأفضل.