"الشاي".. "مذاب عقيق" ومشروب البسطاء وعشق سعودي يصاحب جلسات السمر.. وهنا كانت البداية

وتعود أصول الشاي إلى ما قبل 6000 سنة، بحسب إحدى الروايات، عندما وقعت ورقة الشاي لدى الإمبراطور الصيني "شينونج"، الذي كان يبحث عن نباتات صالحة للأكل، فاستساغ طعمها، وأُعجب بها لتصبح طعامًا يؤكل، وتحول الشاي بعد ذلك إلى مشروب يتناوله الصينيون، وانتقل بعدها من الصين إلى اليابان ومن اليابان إلى أوروبا.