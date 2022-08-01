رعب كورونا والجدري.. هل أنت مصاب "هافيوفوبيا"؟ هنا أعراض وعلاج

من جانبه، قال أخصائي علاج الاضطرابات النفسية محمد الخطيب: إن الحالة التي نشأت بين الناس بعد جدري القرود هي تمامًا كالحالة التي ظهرت بعد انتشار كورونا، حيث باتت هناك فئة من الناس تشعر بأن كل ما من حولها قد يُصيبها بعدوى، مشيرًا إلى أنه مع مرور الزمن تأقلم الناس مع كوفيد-19 وبات الفيروس غير مخيف بالنسبة لعدد كبير منهم، مرجحًا تكرار هذا السيناريو مع جدري القرود.