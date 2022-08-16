لا تكبح مشاعرك السلبية بالحلوى.. "حل سحري" يحسّن مزاجك!

وتشير الدكتورة زهرة بافلوفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الإنسان عادة يأكل شيئًا ما عندما يشعر بالجوع، وأحيانًا يأكل من أجل الحصول على مشاعر إيجابية؛ ولكن للأسف في هذه الحالة يختار الإنسان عادة أطعمة غير صحية.