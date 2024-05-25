تحذيرات طبية.. هذه العادات الغذائية تسرّع ظهور علامات الشيخوخة

وأضاف: "يمكن أن تسبّب الأطعمة الدهنية عدم الراحة عند تضرّر التدفق الطبيعي للصفراء، وأسوأ تأثير عليها هو زيادة الكربوهيدرات السهلة الهضم والوجبات السريعة في النظام الغذائي"، معتبرًا أن هذا الأمر يسبّب زيادة في مستويات الأنسولين، ويقلّل من سيولة الصفراء وتقلص المرارة أيضًا؛ حيث يزداد خطر مشاكل تدفق الصفراء مع زيادة الهرمونات الجنسية الأنثوية "الأستروجين".