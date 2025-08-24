11 علامة تحذيرية على نقص العناصر الغذائية في جسمك.. لا تتجاهلها

ووفق تقرير نشرته "سكاي نيوز عربية"، فإن أبرز تلك العلامات تشمل التعب غير المبرر، والذي قد يكون ناتجًا عن نقص في فيتامينات ب، الحديد، أو فيتامين د. وينصح بمكملات غذائية وأطعمة مثل اللحوم الحمراء، البيض، الفاصولياء، والفطر لتعويض هذا النقص.