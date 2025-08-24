11 علامة تحذيرية على نقص العناصر الغذائية في جسمك.. لا تتجاهلها
يعاني كثير من الأشخاص من نقص العناصر الغذائية الأساسية نتيجة عدم الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن، أو بسبب صعوبة امتصاصها داخل الجسم، وهو ما يؤدي إلى ظهور علامات وأعراض لا يجب تجاهلها.
ووفق تقرير نشرته "سكاي نيوز عربية"، فإن أبرز تلك العلامات تشمل التعب غير المبرر، والذي قد يكون ناتجًا عن نقص في فيتامينات ب، الحديد، أو فيتامين د. وينصح بمكملات غذائية وأطعمة مثل اللحوم الحمراء، البيض، الفاصولياء، والفطر لتعويض هذا النقص.
أعراض جسدية واضحة
من العلامات الملحوظة أيضًا جفاف الشعر وهشاشته بسبب نقص الزنك، وتغيرات في شكل الأظافر مثل تقعرها أو ظهور خطوط، مما قد يشير إلى فقر دم مرتبط بنقص الحديد.
أما مشاكل الفم، مثل التهابات اللسان وزوايا الفم، فغالبًا ما تعود لنقص فيتامين ب2 أو الزنك، فيما يرتبط تغير المزاج وفقدان الشهية بنقص الفولات والزنك.
تساقط الشعر وبطء التئام الجروح
يرتبط تساقط الشعر الشديد بنقص أحماض أوميغا 3 و6، فيتامين ب3، د، والزنك. كما أن بطء التئام الجروح قد يشير إلى نقص الزنك أو فيتامينات C وK.
علامات عصبية ومناعية
الإحساس بـحرقان في القدمين أو اللسان قد يكون مؤشرًا على نقص فيتامين ب12، في حين أن آلام العظام والضعف العضلي ترتبط غالبًا بنقص فيتامين د.
مؤشرات أكثر خطورة
من بين العلامات الأشد خطورة: اضطراب ضربات القلب الناتج عن نقص فيتامين د أو الحديد، وضعف الرؤية الليلية الذي قد يكون مؤشرًا لنقص فيتامين أ.
وتؤكد التقارير الطبية أن الكشف المبكر عن هذه الأعراض ومراجعة الطبيب لتحديد نوع النقص الغذائي وتلقي العلاج المناسب، يُعدّان خطوة أساسية للحفاظ على الصحة العامة.